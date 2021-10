L’impianto sportivo, nato nel 2009, nell’area verde tra via Calamelli e via Renaccio, è uno dei luoghi più amati della città da tantissimi ragazzi

Sabato 9 ottobre si inaugura l’ampliamento dell’Oami Skate Park di Faenza. L’impianto sportivo, nato nel 2009, nell’area verde tra via Calamelli e via Renaccio, è uno dei luoghi più amati della città da tantissimi ragazzi, non solo appassionati delle discipline degli sport a rotelle ma che lì si ritrovano anche solo per socializzare. Il successo di frequentatori, a distanza di dieci anni dalla sua realizzazione, ha portato alcune associazioni e gli stessi ragazzi appassionati degli sport a rotelle a chiederne un ampliamento.

L’assessorato alle politiche giovanili di Palazzo Manfredi nella passata legislatura, potendo contare su un finanziamento della Regione Emilia-Romagna attraverso la legge 14/2008 per sostenere progettualità giovanili, diede il via alla procedura per un ampliamento della struttura per accogliere ancora più appassionati mettendo a disposizione nuove superfici di scorrimento. Il progetto definitivo, approvato a settembre del 2020, ottenne anche il benestare della federazione sportiva di riferimento, la Fisr che si occupa tra l’altro di rilasciare l’omologazione degli impianti quali luoghi di esercizio e gli eventi di livello regionale.

Durante la primavera di quest’anno la ditta incaricata ha eseguito l’ampliamento e i lavori sono terminati da qualche settimana. Nel dettaglio, alla precedente struttura di circa mille metri quadrati, che vista dall’alto ha la forma di una grande lettera K, i tecnici del Settore Lavori Pubblici del Comune di Faenza, hanno previsto nuove superfici per altri 200 metri quadrati con nuovi piani di scorrimento, superfici curvilinee e inclinate per aumentare il divertimento dei fruitori. A questi interventi legati alla zona usata dai ragazzi per praticare le loro attività sportive sono state aggiunte panchine, protezioni di sicurezza in alcuni punti ed è stato potenziamento l’impianto di illuminazione. Il costo dei lavori è stato di poco superiore ai 46mila euro.

Sabato 9 ottobre, i ragazzi e le associazioni che frequentano l’impianto sportivo hanno organizzato una giornata di divertimento. Il programma prevede, dalle 15, esibizioni, gare e momenti musicali con dj set e musica dal vivo. Nel corso del pomeriggio, alle 17, è poi previsto il saluto delle autorità che illustreranno brevemente l’intervento. In caso di maltempo il pomeriggio verrà rinviato al sabato successivo.