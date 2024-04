Inaugura lo 'Spazio Adolescenti' dell’Unione Faentina: servizi gratuiti dedicati ai giovani

Sabato 6 aprile verrà inaugurata la sede dello spazio adolescenti dell’Unione della Romagna Faentina nato in collaborazione con l’Ausl Romagna dove si svolgerà il Servizio ‘Universo Fuori Onda’ (U.F.O). Le attività del Servizio hanno l'obiettivo di creare uno spazio dedicato all'adolescenza, un luogo di ascolto e di accoglienza psicologico e socioeducativo gratuito rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 25 anni, la fascia di età più delicata che li traghetta dalla pubertà al mondo degli adulti trovando spesso impreparati non solo gli stessi adolescenti ma soprattutto le famiglie.

Per affrontare al meglio questo importante momento di crescita il Servizio alla Comunità dell’Unione e l’Ausl Romagna hanno deciso di investire con risorse e personale per creare un servizio e un luogo dove i ragazzi possano sentirsi a loro agio nel quale confrontarsi, portare dubbi, paure e difficoltà personali così da sostenerli in questa importante fase di sviluppo personale. Ad accogliere gli adolescenti ci saranno operatori con molteplici professionalità psicoeducative per rispondere puntualmente e con tempestività ai loro bisogni.

"Lo spazio U.F.O - spiega l’assessore Davide Agresti, con delega ai Servizi alla comunità - è il luogo fisico che rappresenta gli sforzi di questi anni nella vicinanza alle ragazze e ai ragazzi adolescenti della nostra città. Insieme ai servizi specialistici sanitari abbiamo immaginato un luogo nel quale sentirsi sicuri, accolti e ascoltati, fuori da ogni stigma o etichetta, dove fare prevenzione e, se necessario, una presa in carico quanto più puntuale e precisa possibile. Dietro le mura, il lavoro di un'equipe multidisciplinare, composta da molte professionalità - psicologi, educatori, psicoterapeuti, professionisti del sociale - che per la prima volta farà rete con lo scopo ultimo di accompagnare i ragazzi nella loro delicata fase di crescita. Il Servizio ‘Universo Fuori Onda’ si aggiunge a quelli già operativi portati avanti da anni del Centro per le famiglie, al servizio di Educativa di strada, ai servizi contro la dispersione scolastica e al ritiro sociale con l’obiettivo di rendere Faenza sempre di più una città a ‘misura di giovane’".

Al servizio possono accedere direttamente e liberamente le ragazze e i ragazzi residenti nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina ma anche i loro genitori o figure significative offrendo l'opportunità di trovare un momento e un luogo in cui sentirsi ascoltati e non giudicati, accompagnati in un percorso di conoscenza di sé, di acquisizione di informazioni e competenze per poter superare il momento di difficoltà e accrescere la padronanza del proprio Io.

L’inaugurazione dello Spazio ‘Universo Fuori Onda’ nei locali dell’ex Complesso dei Salesiani, in via San Giovanni Bosco 1, si terrà sabato 6 aprile alle ore 18. Successivamente sarà offerto un buffet preparato e servito dalle studentesse e dagli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero Artusi di Riolo Terme.