Inaugura la nuova palestra 'NowGym Functional H24 Low Cost': sarà aperta giorno e notte

Inaugura domenica 15 ottobre alle 18 la palestra 'NowGym Functional H24 Low Cost' al civico 160 di via Faentina a Ravenna. La struttura si propone come la più grande sala pesi della città e ha l'obiettivo di rendere l'allenamento accessibile a tutti, con l'intenzione di cambiare il panorama del fitness grazie a impegno e visione innovativa. Punto di forza gli orari di apertura, 24 ore su 24, rendendo così possibile a tutti scegliere quando allenarsi a seconda delle proprie esigenze.

"L'inaugurazione di questa palestra segna un importante traguardo per la città - spiegano i titolari - Questa nuova struttura è stata progettata per offrire agli appassionati di fitness, e a chiunque sia alla ricerca di un modo accessibile per migliorare la propria salute e il proprio benessere, di un ambiente unico, stimolante e all’avanguardia. Una delle caratteristiche distintive di NowGym Functional H24 Low Cost è la sua attenzione all'allenamento funzionale con una sala open dedicata a chi ama l’allenamento a corpo libero, con l'ampia gamma di attrezzature all'avanguardia firmate Technogym e Panatta e spazi dedicati all'allenamento funzionale firmati Toorx. La palestra offre agli iscritti l'opportunità di raggiungere i propri obiettivi di salute in modo divertente e coinvolgente".

Ma l'inaugurazione della nuova palestra non è solo un evento dedicato agli appassionati di fitness: la serata promette di essere piena di azione e adrenalina grazie alla presenza degli stuntman di Mirabilandia che intratterranno gli ospiti con spettacolari acrobazie. Inoltre, ci saranno numerose sorprese per tutti i presenti.