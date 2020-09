Inaugura una nuova enoteca-ristorante nel centro storico di Lugo

Mercoledì ha inaugurato a Lugo il "Vicolo del teatro", una nuova enoteca-ristorante. Locale rinnovato e offerta particolare sono gli ingredienti che Emanuele Caramia e Simona Boscherini hanno voluto riservare ai futuri clienti. "La salvaguardia delle attività di vicinato deve essere una priorità – sottolinea il presidente di Confesercenti Lugo Bruno Checcoli – Questo periodo, complesso e non ancora concluso, ha messo in luce l’importanza che le imprese di prossimità hanno anche da un punto di vista sociale. È necessario fare di più per commercio e pubblici esercizi ampliando i sostegni alle imprese e riformando fisco e lavoro in direzione di una maggiore flessibilità. Non solo, bisogna dare un nuovo slancio all’innovazione, utilizzando tutte le risorse per investire in infrastrutture e finanziare la formazione diffusa per le micro e piccole imprese".

Attrattività urbana, promozione e sviluppo delle attività di vicinato, valorizzazione del centro storico e delle sue frazioni, attenzione e ascolto dei commercianti sono una parte della soluzione secondo il presidente di Confesercenti: "Bisogna intervenire su estetica dei luoghi e delle piazze e sull’ arredo urbano, che devono essere perfetti. Inoltre è necessario promuovere e sviluppare le attività di vicinato, valorizzando centri storici e frazioni". Fondamentale, per Confesercenti, è anche il dialogo costante fra l’associazione e le amministrazioni: "Il rilancio del nostro tessuto produttivo è una priorità – conclude Checcoli – In questi mesi segnati dall’emergenza sanitaria è emersa con forza l’esigenza di lavorare a soluzioni condivise e superare insieme la crisi”.