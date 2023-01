Inaugura una nuova farmacia vicino alla futura Casa della Salute a Lugo

Proseguono le aperture nel comparto dell’ex acetificio Venturi di Lugo, oggetto da tempo di una profonda rigenerazione urbana . Dopo l'apertura del supermercato e in attesa dell'inaugurazione della Casa della Salute, martedì c'è stato il taglio del nastro della nuova farmacia comunale.

"Un servizio pubblico a pochi metri da dove verrà costruita dall’Ausl la nuova Casa della Comunità che dimostra quanto sia stata strategica l’operazione per rigenerare quell’area, che da più di un anno è tornata a vivere nel quartiere più in trasformazione della città - commenta soddisfatto il sindaco Davide Ranalli - Con l’apertura della farmacia si aggiunge un ultieriore tassello di un mosaico che vedrà anche il trasferimento dei nostri servizi sociali. Un’operazione che riteniamo di grande importanza per la creazione di un vero e proprio polo socio sanitario e che dimostra come il rapporto tra pubblico e privato può essere virtuoso. Un’ottima notizia per tutta la città".