Inaugura una nuova residenza universitaria ErGo: è la prima di Ravenna

E’ pronta una nuova residenza universitaria Er.Go, la prima in assoluto a Ravenna, aperta già dall’inizio di questo anno accademico (2022/2023). Mercoledì 5 ottobre alle 15.30 si svolgerà l’inaugurazione ufficiale della struttura, che sorge nel pieno centro storico della città, in via Santa Teresa 8. Saranno presenti il Rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, l’Arcivescovo di Ravenna-Cervia, Monsignor Lorenzo Ghizzoni, il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, e la Direttrice di Ergo, l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell’Emilia-Romagna, Patrizia Mondin. Al taglio del nastro seguirà la visita dei locali e un momento conviviale.