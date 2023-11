Inaugurata l'area verde intitolata al fondatore dello scoutismo a Massa Lombarda

Sabato scorso a Massa Lombarda si è tenuta l'inaugurazione dell’area verde, adiacente ai civici 89 e 91 di via Nullo Baldini, intitolata al fondatore del movimento scout Robert Baden- Powell. La cerimonia si è svolta alla presenza degli assessori Elisa Fiori, Stefano Sangiorgi e Paolo Gherardi e con la folta partecipazione dei ragazzi e degli educatori del gruppo Massa Lombarda 1, assieme al parroco Don Pietro ed ai rappresentanti del comitato Agesci zona di Imola.

Lord Robert Baden-Powell (1857-1941) fondò lo scoutismo all’inizio del XX secolo in Inghilterra e da qui il movimento si è esteso nella maggior parte dei paesi del mondo, in maniera trasversale ad ogni cultura e ad ogni religione, sempre basandosi sui principi educativi proposti dal fondatore.

L’evento si pone in un anno importante per lo scoutismo massese: il 50esimo anniversario delle prime “promesse scout” pronunciate da un gruppo di giovani della città. Il gruppo scout Massa Lombarda 1, nasce infatti nei primi anni 70 nella comunità cattolica cittadina, grazie alla lungimiranza del parroco Don Orfeo Giacomelli ed all’impegno e all'entusiasmo del cappellano Don Felice Marchi e del giovane Primo Pollini.

Vincenzo Longo, Remo Baroncini e Chiara Neri in rappresentanza dei “capi” di oggi e dell’Agesci zona di Imola hanno ricordato il percorso di questi 50 anni di scoutismo nella città di Massa Lombarda ed hanno ringraziato le persone che hanno contribuito lo sviluppo del gruppo, in particolare Primo, presente oggi come allora. Paolo Gherardi, assessore, ha portato il saluto del Sindaco Daniele Bassi ed il ringraziamento dell'amministrazione per il contributo che centinaia di giovani scouts hanno portato alla crescita della città con il loro continuo impegno a “fare del proprio meglio”.

Infine il Parroco Don Pietro ha benedetto la targa, portata dalla più giovane tra tutti i giovani presenti in uniforme azzurra sul prato dell’area ora intitolata a Robert Baden Powell. La targa è posta nel piccolo parco situato in zona Conad, ed è stata realizzata grazie alla collaborazione del Comune di Massa Lombarda e della BCC Ravennate Forlivese Imolese.