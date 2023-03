Inaugurata in Darsena 'La Pulce d'Acqua': e dopo tre anni torna al Pala De Andrè 'La Pulce nel Baule'

E' stata inaugurata oggi alla presenza dell’Assessora Annagiulia Randi la prima edizione 2023 della mostra mercato La Pulce d’Acqua, tradizionale Fiera ricorrente del Riuso. Nell’occasione si è anche festeggiato il ritorno della mostra gemella “La Pulce nel Baule”, che dopo 3 anni tornerà il prossimo 26 marzo nel parcheggio del Pala De André, e la certificazione ottenuta dalle Fiere: le Mostre Mercato hanno infatti ottenuto la certificazione ISO 14001, che attesta la capacità di produrre senza impattare sull’ambiente, quindi in un’ottica di sostenibilità futura.

Le Mostre Mercato della Pulce sono ormai da decenni diventate un appuntamento fisso che consentono a tutti di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijou, oggettistica, abbigliamento, giochi e tanto altro. L’occasione giusta anche per rinnovare il guardaroba all’insegna del “vintage”, dall’abbigliamento agli accessori. Inoltre, la visita della Fiera si unisce a una piacevole passeggiata in uno dei quartieri attualmente più suggestivi e innovativi della città. La filosofia delle Fiere de “La Pulce” è quella di unire al risparmio la cultura del riutilizzo, oggi di fondamentale importanza per arginare lo spreco incessante di risorse e tutelare l’ambiente.

Gli appuntamenti 2023 delle Mostre Mercato saranno: in Darsena a Ravenna “La Pulce d’Acqua”: dalle 08.30 alle 18.30, il 12 marzo, il 10 aprile (lunedì di Pasqua); il 14 maggio; l’11 giugno; il 10 settembre; l’8 ottobre; il 5 novembre; l’8 dicembre (festività); nel parcheggio del Pala De André, la “storica “La Pulce nel Baule”: dalle 08:00 alle 18:00, il 26 marzo, il 23 aprile; il 28 maggio; il 24 settembre; il 22 ottobre; il 26 novembre.