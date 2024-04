Inaugurata l’area attrezzata al parco del centro sportivo 'Liberazione' a Cervia

Cervia è entrata a pieno titolo nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute S.p.a, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). L'Area Attrezzata digitalizzata - in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – si trova nello spazio del Centro sportivo Liberazione, davanti al Bocciodromo. E’ un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini, per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo, all’insegna dello sport e del benessere psico-fisico. Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente.

L’inaugurazione di Sport di Tutti Parchi è avvenuta sabato 20 aprile alla presenza del Sindaco, dell’Assessora allo Sport assieme ai partner del progetto, con la dimostrazione del Qr Code e attività pratiche degli atleti presenti all’evento. Sono intervenuti anche la Coordinatrice Regionale del Progetto di Sport e Salute S.p.A. Antonella Luminosi e il Presidente della Consulta dello sport del Comune di Cervia. Presente come testimonial dell’evento Andrea “Pelo” di Giorgio, triatleta cervese protagonista di imprese sportive estreme.

Il Comune di Cervia ha aderito al progetto Sport di Tutti – Parchi, ideato da Sport e Salute S.p.A. Il Comune aveva partecipato all'avviso pubblico emanato da "Sport e Salute Spa" per la realizzazione del progetto "Sport nei Parchi". La proposta presentata dall’Amministrazione di realizzare una nuova area attrezzata per l'attività sportiva all'aperto nel Centro sportivo Liberazione ha ottenuto il finanziamento di 15.000 euro da parte di "Sport e Salute Spa". Il costo complessivo è di 50.000 euro, di cui i restanti 35.000 sono stati finanziati dall’Amministrazione.

L’intervento, nell’area verde di circa 120 metri quadri, consiste nell’installazione di 9 attrezzature sportive (step, arm bike, city bike, spalliere, panche) e pavimentazione antitrauma in erba sintetica. Il Comune di Cervia si occuperà direttamente della gestione dell’area attrezzata che viene messa a disposizione delle ASD del territorio e di tutti, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell'open use.