Inaugurata la nuova sede Ial: formerà giovani esetisti e parrucchieri

Si è svolta lunedì 26 l’inaugurazione della nuova sede Ial Accademia dell’estetica e del benessere di Ravenna. L’attuale sede Ial di Via Vulcano è stata infatti ampliata a seguito della riorganizzazione delle sedi Ial di Cervia e Ravenna, che vede principalmente Cervia come punto di riferimento per la formazione adulti in ambito turismo e ristorazione e Ravenna come centro per la formazione in ambito estetica e benessere rivolta ai più giovani.

L’ampliamento ha previsto la realizzazione di due moderni laboratori, uno di estetica ed uno di acconciatura, e di una nuova aula multimediale. L’obiettivo è appunto quello di potenziare e migliorare l’offerta formativa proposta da Ial, in particolare nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale (IeFP) e quindi quella rivolta ai più giovani, ai ragazzi dai 15 ai 18 anni in obbligo formativo.

Lo Ial di Ravenna, accreditato dalla Regione Emilia Romagna per l’erogazione della formazione professionale, offre da anni ai giovani la possibilità di specializzarsi nel settore dell’estetica e dell’acconciatura, un settore in crescita e alla ricerca costante di nuove figure da inserire in contesti lavorativi. Gli studenti iscritti ai corsi IeFP, completamente gratuiti poiché cofinanziati con risorse europee, nazionali e regionali, previo il superamento dell’esame finale possono ottenere un certificato di qualifica professionale per Operatore ai trattamenti estetici o per Operatore dell’Acconciatura e anche specializzarsi successivamente ottenendo la qualifica di Estetista con valore di diploma professionale.

All’inaugurazione erano presenti il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, Filippo Pieri Segretario Generale Usr Cisl Emilia Romagna, Ciro Donnarumma Presidente Ial Emilia Romagna, Francesco Marinelli Segretario Generale Cisl Romagna e l’attuale responsabile della sede Ial di Ravenna Valeria Lunedei. Il vicesindaco Fusignani, intervenuto per l’occasione, si è complimentato per la scelta strategica di Ial di potenziare l’offerta formativa nel territorio di Ravenna verso i giovani per dare maggiore opportunità e competenze da investire nel mercato del lavoro.