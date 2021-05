Inaugurata la stazione ecologica di San Pietro in Vincoli: ha anche un'area del riuso

Sarà a disposizione non solo dei circa 15mila cittadini che gravitano sull’area di San Pietro in Vincoli-Ville unite, ma anche delle utenze di tutta la provincia

E’ operativa da sabato 8 maggio la tanto attesa stazione ecologica di via dell’Uva a San Pietro in Vincoli, la 29esima presente sul territorio della provincia di Ravenna e la decima in quello comunale. Il centro di raccolta è stato inaugurato martedì mattina alla presenza del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, dell’assessore al patrimonio Massimo Cameliani, del Direttore centrale servizi ambientali e flotte di Hera Franco Fogacci e del responsabile dei servizi ambientali di Ravenna Andrea Bazzi.

Sarà a disposizione non solo dei circa 15mila cittadini che gravitano sull’area di San Pietro in Vincoli-Ville unite ma, come le 28 stazioni ecologiche già presenti nel territorio provinciale, anche delle utenze di tutta la provincia. Sarà aperta tutto l’anno per 42 ore la settimana: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 18, il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30 e il sabato dalle 8.30 alle 17.30 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30.

I lavori, iniziati il 20 ottobre scorso, di realizzazione di questa importante infrastruttura hanno comportato un investimento complessivo di circa 1,2 milioni di euro e hanno interessato un’area di oltre 6.800 metri quadri, ubicata nella zona artigianale di San Pietro in Vincoli. Risultato: un centro di raccolta integrato nel paesaggio, dotato di una vasca di laminazione, con edifici bassi e aiuole decorative all’interno, protetto da una barriera antieffrazione e da siepi e alberature, provvisto di un sistema di videosorveglianza, collegamenti con fibra ottica e gestito dal sistema Hergoambiente, tecnologicamente all’avanguardia. Un centro che rappresenta il fiore all’occhiello per eccellenza dei servizi ambientali di Ravenna, con due elementi distintivi: il totem interattivo, che rappresenta una novità assoluta per le stazioni ecologiche di tutto il territorio gestito da Hera, e l’area del riuso.

Con l’attivazione progressiva dei nuovi servizi di raccolta, le stazioni ecologiche stanno diventando sempre più un punto di riferimento, non solo per il conferimento sostenibile dei rifiuti differenziati e come complemento ai servizi territoriali, ma anche per richiedere servizi aggiuntivi, ritirare le dotazioni per il porta a porta o le compostiere, e ora anche ricevere informazioni ambientali. La stazione ecologica di San Pietro in Vincoli presenta infatti una particolarità: un totem interattivo touch screen in cui poter trovare gli strumenti di comunicazione messi in campo da Hera in questi anni, dal sito web, all’app/sito Il Rifiutologo, fino ai numerosi filmati tutorial per guidare al meglio i cittadini nella corretta separazione dei rifiuti e nelle attività ambientali in genere. Le informazioni sui servizi ambientali saranno progressivamente integrate anche con i dati sulla raccolta, le performance sul recupero dei materiali e i nuovi servizi.

L’area del riuso

All’interno della stazione ecologica di via dell’Uva è a diposizione dei cittadini anche un’’area del riuso, la seconda del territorio provinciale, nata da un progetto di HeraLAB, il laboratorio di idee che coinvolge vari stakeholder del territorio, per dar vita ad un circolo virtuoso del riuso. Qui infatti i cittadini potranno portare oggetti in buono stato che possono essere utili ad altri, fra cui piccoli mobili (tavolini, sedie, lettini per bambini), biciclette, piccoli elettrodomestici, passeggini e carrozzine, oggetti e attrezzature di vario tipo. Tutto ciò che verrà consegnato in questo spazio sarà ad ogni effetto una donazione e al momento della consegna verrà compilata una documentazione per ricevuta. I Raee e gli ingombranti donati danno comunque diritto allo sconto, come da regolamento. L’iniziativa, già sperimentata dal giugno 2019 presso la stazione ecologica di via Albe Steiner (alle Bassette), prevede sempre la collaborazione con la Onlus Coordinamento del Volontariato di Cervia, che periodicamente ritirerà i beni donati dai cittadini all’Area del Riuso successivamente destinati a finalità sociali o formative.

Cosa sono e come funzionano le stazioni ecologiche

Le stazioni ecologiche (o centri di raccolta) sono luoghi a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolti vari rifiuti urbani tra cui quelli che, per tipologia o dimensione, non possono essere introdotti nei contenitori. Sono la soluzione ambientale più sostenibile e di minore impatto per una raccolta differenziata ampia e di qualità con il massimo recupero di materia possibile e la garanzia di una gestione corretta e controllata per tutti i rifiuti conferiti. I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati già separati per tipologia. Il servizio è gratuito ed è rivolto ai cittadini e alle imprese del territorio. Ogni stazione ecologica è presidiata da un operatore incaricato dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza.

Per i cittadini che consegnano i rifiuti alla Stazione ecologica sono previsti incentivi secondo quanto indicato dal Regolamento Ambientale Comunale. Inoltre, per promuoverne l’utilizzo da parte delle famiglie (utenze domestiche), a ogni persona che poterà almeno 10 kg di rifiuti scontabili (carta/cartone, vetro, plastica/lattine, oli minerali e vegetali e batterie) la domenica e il lunedì fino al 31 maggio, sarà regalato un pratico kit di ecoborse per agevolare le famiglie nella corretta separazione dei rifiuti.