Inaugurata la palestra aperta 24 ore su 24 a Fornace Zarattini: "Un bel segnale di ripartenza"

Ha inaugurato ieri la palestra 'NowGym Functional H24 Low Cost' al civico 160 di via Faentina a Fornace Zarattini. La struttura si propone come la più grande sala pesi della città e ha l'obiettivo di rendere l'allenamento accessibile a tutti, con l'intenzione di cambiare il panorama del fitness grazie a impegno e visione innovativa. Punto di forza gli orari di apertura, 24 ore su 24, rendendo così possibile a tutti scegliere quando allenarsi a seconda delle proprie esigenze.

"Salutiamo con piacere l’inaugurazione della palestra a Fornace Zarattini, un nuovo inizio in una delle zone del territorio colpite dall’alluvione dello scorso maggio - commenta il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, che ha partecipato al taglio del nastro - Un bel segnale di ripartenza per la nostra comunità, in bocca al lupo!".