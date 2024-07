Inaugurata una 'edicola devozionale' con la Madonna di Fatima fuori dall'ospedale

Lunedì all'Ospedale Domus Nova si è tenuta una cerimonia speciale alla presenza del Vescovo di Ravenna, Monsignor Lorenzo Ghizzoni. È stata inaugurata una nuova "edicola devozionale" contenente una statua della Madonna di Fatima, destinata a diventare un luogo di raccoglimento e preghiera per pazienti, visitatori e personale ospedaliero.

Durante la cerimonia, dopo il rosario, il Vescovo ha benedetto l'edicola e ha espresso parole di speranza e vicinanza a tutti coloro che frequentano l'ospedale, sottolineando l'importanza della fede e della preghiera come supporto morale e spirituale. "Questo luogo sarà un faro di speranza e di pace per chi è in cerca di conforto," ha dichiarato Monsignor Ghizzoni.

Il Direttore Sanitario dell'Ospedale Domus Nova, Paolo Masperi, ha enfatizzato l'importanza dell'edicola come luogo di rifugio spirituale e, a nome di Garofalo Health Care S.p.A., ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto.

La statua della Madonna di Fatima, simbolo di fede e devozione per molti, è stata scelta per la sua capacità di ispirare un senso di protezione e tranquillità. L'edicola è situata all'esterno dell'ospedale, in un'area resa appositamente accogliente, che offre un angolo di serenità e spiritualità all’interno del nosocomio.