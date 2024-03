Inaugurata una 'mensola rossa' dedicata alle donne all’Itis Nullo Baldini

Tra gli scopi dell’Osservatorio statistico per la parità di genere della provincia di Ravenna, a cui hanno aderito 28 enti, con ente capofila la Provincia di Ravenna, c’è quello di promuovere la cultura della parità di genere tra donne e uomini, della non discriminazione e una maggiore consapevolezza sulle violazioni dei diritti fondamentali delle donne, anche attraverso l’organizzazione di eventi e campagne educazionali.

Questa mattina la consigliera di Parità della Provincia di Ravenna Carmelina Fierro e la Provincia di Ravenna hanno incontrato gli studenti della classe 4 Bei elettronica dell’Itis “Nullo Baldini” di Ravenna, che si è aggiudicata il terzo posto all’interno del progetto “Condividi la tua infografica per la parità”. Il talent promosso insieme alla Provincia di Ravenna nell’anno 2023, prevedeva che i vincitori dovessero sviluppare attività legate al tema “parità, stereotipi e discriminazioni di genere”.

“Dall’inizio dell’anno scolastico successivo è stato concretizzato un progetto scolastico per proseguire l’approfondimento delle tematiche legate alla parità di genere e soprattutto per dare continuità alla crescita del senso civico, non solo della classe, ma allargando l’opportunità all’intera comunità scolastica - spiega il professor Marco Ferrari, referente del progetto - All’interno della biblioteca dell’Istituto la classe vincitrice realizzerà una sorta di “mensola rossa”, che conterrà oltre ai testi acquistati grazie al talent, testi legati al tema “parità, stereotipi, e discriminazioni di genere”. Da oggi e per i futuri anni scolastici la mensola rossa potrà costituire un punto di riferimento per una comunità scolastica di oltre 1000 studenti e studentesse, docenti e membri del personale”.

“La giornata internazionale della Donna è un’occasione per parlare della condizione delle donne in tutti gli ambiti di vita – dichiara la consigliera di Parità della Provincia di Ravenna Carmelina Fierro -. Oggi possiamo chiederci quanto ancora occorre fare per raggiungere la parità e soprattutto quanto ancora dobbiamo conoscere attraverso l’analisi dei dati, la sensibilizzazione e anche attraverso iniziative come questa in cui l’arte, i giovani, il simbolico possano attirare la nostra attenzione, farci riflettere e motivarci per essere promotori di parità e di equità".