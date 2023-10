Inaugurati i nuovi spazi del Polo tecnico professionale di Lugo

Taglio del nastro questa mattina per i nuovi locali al Polo Tecnico Professionale di Lugo, realizzati a seguito dei lavori di ampliamento della sede di via Lumagni 26. Erano presenti il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale, il sindaco di Lugo Davide Ranalli, la consigliera provinciale all’Edlizia Scolastica Maria Luisa Martinez e la dirigente scolastica del Polo Tecnico Professionale di Lugo Elettra Stamboulis.

Nello specifico, si è realizzata una nuova costruzione in adiacenza alla sede dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri “G. Compagnoni” e dell’Istituto tecnico industriale statale “G. Marconi” in via Lumagni, finalizzata alla dismissione della sede dell’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato “E. Manfredi” in via Tellarini a Lugo. Il progetto è stato interamente finanziato con fondi relativi ai Mutui Bei anno 2018, per un importo complessivo di 2 milioni e 600.000 euro.

Obiettivo primario dell’intervento è stato quello di dotare l’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato “Manfredi” di una sede moderna, sismicamente sicura e pienamente rispondente alle esigenze didattiche, funzionali e di comfort, oltre ad unificare all’interno del medesimo organismo scolastico indirizzi diversi, appartenenti alla medesima area tecnologica, attualmente situati in due distinti edifici nel comune di Lugo.

L’ampliamento della sede del Polo Tecnico Professionale di Lugo consentirà di fornire un’offerta formativa ed una ottimizzazione delle risorse più razionale ed organica. Attraverso la dismissione di una delle cinque sedi e la realizzazione del nuovo fabbricato si potranno raggiungere infatti diversi obiettivi, tra i quali l’ottimizzazione dell’organizzazione scolastica mediante l’uso in maniera condivisa e baricentrica di alcuni spazi (laboratori, palestre, aula magna); la realizzazione di laboratori utilizzabili sia dall’Itis che dall’Ipsia; la condivisione di spazi di segreteria e presidenza; un risparmio dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed un aumento della sicurezza complessiva.

Il nuovo corpo di fabbrica si sviluppa su tre piani nei quali sono organizzate 9 aule e 4 laboratori. In particolare al piano terra sono posti 3 laboratori che prevedono anche l'uso di macchine utensili, al primo piano sono previste 3 aule e 1 ampio laboratorio, mentre al secondo piano sono previste 6 aule.

Sono stati completati inoltre alcuni lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Polo Tecnico Professionale. Gli interventi, per un valore di 216.985 euro e finanziati con fondi del Pnrr, hanno visto la sostituzione dei manti di copertura delle due palestre del Polo. Entro la fine dell’anno prenderanno il via infine i lavori per un ulteriore ampliamento della struttura in via Lumagni, dove saranno trasferite definitivamente le officine dell’Ipsia “Manfredi”, attualmente situate in via Brunelli.

“Inauguriamo oggi il primo e importante intervento di una serie che ormai da diversi anni abbiamo condiviso con l’amministrazione comunale di Lugo - dichiara il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale -. A Lugo c’è una tradizione importante di eccellenza nella formazione superiore, è un polo molto attrattivo nel quale arrivano molti studenti e studentesse provenienti da altri comuni. Oggi nell’ambito degli edifici c’è un tema di sismica, di efficientamento energetico e, soprattutto in un istituto tecnico- professionale, c’è il tema di cercare di far sì che ci siano laboratori e attrezzatture il più possibile al passo coi tempi. Siamo molto soddisfatti di questo intervento significativo, un secondo step poi ci porterà a completare tutti i lavori. Speriamo che questi nuovi spazi possano essere all’altezza delle sfide dei ragazzi e delle ragazze, ai quali facciamo un grande in bocca al lupo”.



"Siamo molto felici di inaugurare oggi questi spazi che sono già operativi dall'avvio dell'anno scolastico. Avere aule più funzionali è estremamente importante per una scuola, come il Tecnico Professionale, che ha una forte caratterizzazione basata sull'esperienza – spiega il sindaco di Lugo Davide Ranalli -. È il primo risultato di un investimento di lungo periodo che abbiamo condiviso con la Provincia e che mostrano lungimiranza di una programmazione basata sui dati demografici. Per questo ringraziamo il presidente della Provincia Michele De Pascale e la delegata all'edilizia scolastica Maria Luisa Martinez".