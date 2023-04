Inaugurato a Conselice un intervento di forestazione con mille nuove piante

È stato inaugurato ufficialmente ieri mattina, in occasione della ‘Giornata Mondiale della Terra’, il nuovo intervento di riforestazione di via Puntiroli a Conselice. Al taglio del nastro hanno partecipato esponenti dell’Amministrazione comunale di Conselice, la dirigenza scolastica dell'istituto «Felice Foresti», la consigliera della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini e l’Area Manager di Hera Cecilia Natali.

L’inaugurazione è stata preceduta da un intenso programma a contatto con la natura, di cui sono state protagoniste tre classi terze della scuola primaria dell’istituto F. Foresti di Conselice: dopo la visita al bosco urbano adiacente, con lezione didattica a cielo aperto sulla flora e fauna locale, i circa 60 alunni hanno raggiunto a piedi l’area di riequilibrio ecologico "Bacini di Conselice”, che ha anche valenza idraulica, per la messa a dimora dell’ultima delle mille piante ‘del progetto "Eco Alberi" di Hera.

Il progetto comunale comprende altre due aree boschive, situate sempre al confine del perimetro urbanizzato, in via Della Cooperazione e via Vivaldi che, assiema a quello di via Puntiroli, vanno a coprire una superficie di circa 2 ettari, per un totale di 1.600 piante forestali. Queste essenze arboree consentiranno la costituzione di una formazione forestale con dominanza di specie di latifoglie autoctone tipiche della pianura, in grado di attenuare gli effetti del cambiamento climatico (in particolare stoccaggio a lungo termine di Carbonio, riduzione dell’effetto “isola di calore”) e favorire la biodiversità locale, fornendo opportunità di riparo, riproduzione/nidificazione e alimentazione a diversi gruppi funzionali animali e vegetali adattati all’ambiente “bosco”.

Gli interventi, realizzati dal Comune di Conselice in collaborazione con Hera, sono finalizzati all'attuazione del bando "Piano di Azione ambientale per il futuro sostenibile nell'ambito del progetto "Mettiamo Radici per il Futuro" che prevede fra l'altro la distribuzione gratuita da parte della Regione Emilia-Romagna di piante forestali da piantumare e manutentare. La spesa complessiva per la realizzazione dei tre boschi urbani è di 55 mila euro, 30 mila finanziati con fondi comunali e 25 mila (pari a 25 euro a pianta) da Hera nell’ambito del progetto di forestazione urbana ‘Eco alberi’, che serviranno per la piantumazione e manutenzione per almeno tre anni dei 1.000 alberi dell'area verde di via Puntiroli.

Ma l’intervento della multiutility non si ferma qui: per la messa a dimora e cura delle piante Herambiente, la società del Gruppo che si occupa di trattamento e recupero dei rifiuti, offre gratuitamente la fornitura di compost. Il compost è un ammendante naturale prodotto in alcuni impianti della società, tra cui quello di Voltana di Lugo, a partire dalla frazione organica dei rifiuti e da sfalci e potature. Un esempio concreto di economia circolare: dalla raccolta differenziata dei cittadini si recupera energia (elettrica e biometano) e materia (compost) a servizio del territorio. Per il mantenimento dei mille alberi sono state messe a disposizione circa 26-28 tonnellate di compost.