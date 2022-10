Inaugurato a San Pancrazio il nuovo punto di orientamento all’accesso ai servizi socio-sanitari

Un nutrito gruppo di cittadini ha preso parte venerdì all’inaugurazione del nuovo punto informativo e di orientamento all’accesso ai servizi socio-sanitari, aperto nei locali adiacenti alla Farmacia di San Pancrazio, in via Molinaccio 106. Un interessante progetto di prossimità e di collaborazione tra pubblico, privato e volontariato, che ha l’obiettivo di agevolare il percorso alle prestazioni sociali e sanitarie per i cittadini che ne fanno richiesta e che certamente rappresenta una novità significativa l’intero territorio del Comune di Russi, su cui il servizio si va ad articolare.

All’evento hanno presenziato le diverse “anime” del progetto: il sindaco di Russi, Valentina Palli, ha ribadito l’orgoglio dell’amministrazione per la nascita di questo nuovo servizio; il presidente provinciale di dell’Ordine dei Farmacisti, Domenico Dal Re, ha testimoniato la fondamentale collaborazione delle farmacie in questo progetto, affiancato da Carlotta Farneti (titolare della Farmacia di San Pancrazio; e Domenico Savini, titolare della Farmacia Gallina di Godo); Roberta Mazzoni, direttore del Distretto Socio-Sanitario, ha confermato l’importanza di partnership territoriali di questo tipo, soprattutto in un momento in cui è difficile pensare a nuovi medici di base; e infine Mirella Rossi, presidente di Auser, che ha condotto la presentazione sottolineando come il progetto sia concretamente reso possibile dal fatto che saranno i volontari dell’associazione a permettere l’apertura e a gestire il nuovo servizio, che sarà operativo non solo alla famracia di San Pancrazio (il martedì dalle 10 alle 12), bensì anche a Godo (alla farmacia Gallina di via Faentina 169/3, il mercoledì dalle 10 alle 12) e a Russi (il giovedì dalle 10 alle 12, alla Casa della Salute di piazza Farini).