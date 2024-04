Inaugurato il “Giardino Grande Albero”; un'area verde rinata dopo anni di abbandono

Martedì alle 12, è stata scoperta la targa per l’intitolazione del “Giardino Grande Albero” di Madonna dell’Albero. Erano presenti gli alunni della Scuola Primaria Grande Albero, il vicesindaco Eugenio Fusignani, la presidente del Consiglio Territoriale Maria Grazia Guardigli, la presidente del Comitato Cittadino Paola Vannelli, la vicepresidente del Comitato Cittadino Rita Monti e il dirigente scolastico Paolo Ciuffoli.

Dopo l'introduzione di presidente e vicepresidente del Comitato Cittadino, ha preso la parola il vicesindaco che ha evidenziato “l’importanza di avere un giardino dedicato, dove gli alunni negli anni precedenti avevano piantumato gli alberi, con il compito di averne cura per il futuro, ringraziando chi con impegno e dedizione è riuscito a far rivivere il giardino”. Il preside della scuola si è complimentato per il lavoro svolto, sperando di poter usufruire del Giardino per altre manifestazioni scolastiche.