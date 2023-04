Inaugurato il giardino 'Alberi dei nuovi nati' a San Zaccaria

È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del vicesindaco Eugenio Fusignani, il giardino Alberi dei nuovi nati a San Zaccaria. Tra i presenti anche Edera Fusconi, presidente del consiglio territoriale e Graziano Foschi, presidente del comitato cittadino che con l’associazione "San Zaccaria insieme" si occupa della manutenzione del parco da loro fortemente voluto. A scoprire l’insegna è stato Mario Valbonesi, centenario di San Zaccaria insieme a tre bambini della prima elementare.

“Essere qui tutti insieme – ha dichiarato il vicesindaco Eugenio Fusignani – con i più piccoli e il più anziano di San Zaccaria, simboleggia il senso di continuità della comunità. Saranno infatti le nuove generazioni del territorio a completare e a rendere ancora più bello questo giardino, in quanto per ogni nuovo nato si procederà a piantare un nuovo albero. Ringrazio inoltre l’associazione 'San Zaccaria insieme' per il prezioso lavoro di volontariato che ogni giorno portano avanti”.