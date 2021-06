Inaugurato il nuovo ambulatorio medico nel centro sociale di Villa San Martino

Lavori completati nell’ambulatorio del medico di medicina generale di Villa San Martino. Giovedì è infatti stato inaugurato lo spazio, all’interno del centro sociale della frazione lughese, che ospita il nuovo medico, la dottoressa Maddalena Bacchilega, dando continuità a un importante servizio per il territorio. Al taglio del nastro dell’ambulatorio medico erano presenti il sindaco di Lugo Davide Ranalli, gli assessori Veronica Valmori, Maria Pia Galletti e Luciano Tarozzi, la presidente della Consulta di Villa San Martino-Zagonara Sonia Graziani, la dottoressa Maddalena Bacchilega. Nell’ambulatorio sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria che hanno interessato lo studio medico e la sala di attesa attigua per i pazienti.

“Si conferma a Villa San Martino un servizio rilevante per tutta la comunità – spiegano Davide Ranalli e gli assessori Veronica Valmori, Maria Pia Galletti e Luciano Tarozzi -. L’ambulatorio su cui siamo intervenuti per consentirne ancora l’utilizzo si inserisce all’interno del lavoro che stiamo portando avanti, insieme ad Ausl, per la valorizzazione della medicina territoriale, dal centro alle frazioni. Villa San Martino continuerà ad avere il suo medico di base in un ambulatorio rinnovato e in un luogo centrale della frazione come il complesso civico”.