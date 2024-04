Inaugurato il percorso nel tratto del parco fluviale del Savio a Cannuzzo di Cervia

Venerdì 19 aprile è stato inaugurato il percorso “Cannuzzo Gioca” nel tratto del parco fluviale del fiume Savio di Cannuzzo di Cervia. L’originale progetto, ideato dai bambini della scuola primaria Enrico Fermi di Pisignano, nasce dall'amore per il proprio territorio e dalla volontà di essere partecipi alla vita di esso.

Nel maggio del 2023 la Romagna è stata colpita da una grande alluvione e anche Cannuzzo, come i paesi ad esso limitrofi, è stato coinvolto da questa catastrofe. Ecco allora l’idea dei bambini della scuola primaria e delle loro insegnanti di creare un percorso originale per riscoprire e vivere pienamente il parco fluviale del fiume Savio.

Un sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto, in particolare all’Ufficio Politiche Scolastiche, all’ufficio del Verde del comune di Cervia, alla Dirigente Scolastica dott.ssa Cristina Ambrogetti dell’IC1 Andrea Canevaro, al consiglio di zona 5PisignanoCannuzzo e a tutti i volontari che hanno aiutato ad allestire il percorso ideato con amore e cura dai bambini.

Tutti sono invitati a venire a vedere ma, soprattutto, a giocare lungo il tratto del parco fluviale di Cannuzzo. Infatti, seguendo le indicazioni riportate nei cartelli posti in via Salara 115 e dietro alla chiesa parrocchiale Madonna degli Angeli, si potrà effettuare una simpatica caccia al tesoro con tanto di premio per chi saprà risolvere tutti gli indovinelli.