Nuovo polo fisioterapico alla 'San Francesco': "Un traguardo importante per la sanità locale"

Sabato il dottor Alberto Mazzanti, direttore operativo di Domus Nova GHC, e il dottor Damiano Buzzi, amministratore di DAAB hanno presentato il nuovo Polo Fisioterapico presso l’Ospedale Privato accreditato San Francesco di Ravenna, frutto della partnership tra la Domus Nova GHC e DAAB, società di fisioterapia e riabilitazione del territorio ravennate.

"Questo progetto sottolinea l'impegno di Domus Nova nel migliorare la qualità dei percorsi di cura dei pazienti ortopedici, completando un assetto assistenziale che, in termini riabilitativi, inizia fin dalla preparazione del paziente all’intervento chirurgico, passando poi per l’attività riabilitativa e di mobilizzazione precoce durante la degenza, per arrivare infine all’offerta di un’ampia gamma di proposte riabilitative post-chirurgiche di alto livello", spiegano dalla clinica.

La totale presa in carico del paziente che necessita di riabilitazione e terapia fisica è in sostanza l’obiettivo della partnership, con la costituzione di un Polo Fisioterapico di riferimento per il territorio, in grado di offrire alte competenze professionali e attrezzature all'avanguardia. "L'investimento di GHC, gruppo sanitario italiano titolare delle strutture ospedaliere ravennati Domus Nova e San Francesco, con questo progetto segna un ulteriore contributo alla promozione della salute e del benessere della popolazione da parte della sanità privata nell’ambito della comunità locale", affermano dalla clinica ravennate.

Il centro fisioterapico di San Francesco è quindi da oggi operativo per pazienti che necessitano di effettuare terapia riabilitativa pre e post-intervento o post-traumatica, garantendo tempi di attesa rapidi per trattamenti da parte di professionisti qualificati con macchinari di ultima generazione.