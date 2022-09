L'anno scolastico parte con un taglio nel nastro a Cervia: inaugurato il nuovo Liceo Linguistico

L'anno scolastico inizia per la città di Cervia con un'importante novità: all'Istituto d'istruzione superiore Tonino Guerra si è tenuta giovedì mattina l'inaugurazione del nuovo corso di studi di Liceo Linguistico. Studenti e genitori sono stati accolti dalla Dirigente Scolastica Scilla Reali, dal Presidente della Provincia Michele De Pascale, dal Sindaco di Cervia Massimo Medri e da rappresentanti e delegati delle Istituzioni locali, in un clima di soddisfazione e ottimismo per l'avvio di questa nuova avventura alla quale tutte le realtà coinvolte hanno collaborato con grande sinergia.

L'occasione è stata propizia per dare il benvenuto ai primi liceali cervesi e alle loro famiglie, presentare il corpo docenti e l'ampia offerta formativa dell'Istituto, incentrata sullo sviluppo di competenze linguistiche di alto livello, grazie soprattutto ai numerosi partner internazionali e ai progetti istituzionali che l'Istituto Tonino Guerra ha saputo sviluppare e consolidare nel corso degli anni. Tutti gli studenti hanno ricevuto in regalo una cuffia con microfono, da utilizzare nel nuovo e innovativo laboratorio linguistico a loro riservato. Al termine dei saluti istituzionali, dopo l'immancabile foto di classe, gli studenti hanno potuto raggiungere la propria aula per dare inizio ufficialmente al loro primo giorno di liceo.

"E’ con particolare affetto che abbiamo il piacere di augurare, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, un buon anno scolastico a tutti coloro che vivono, nella quotidianità, la grande e preziosa avventura dell’educazione e della formazione - commenta il sindaco Massimo Medri - Quest’anno Cervia vede la propria offerta formativa articolarsi e arricchirsi con l’avvio della classe prima del Liceo Linguistico, importante obiettivo di mandato che si realizza, che darà la possibilità di accrescere la vocazione turistica e implementare e consolidare le relazioni europee della nostra città. Le istituzioni scolastiche hanno un ruolo strategico, che mira a soddisfare la voglia di socializzazione, di apprendimento, di conoscenza, di sperimentazione di alunne e alunni e, allo stesso tempo, di stimolare la loro aspirazione a sognare e a credere che un mondo migliore e più giusto sia possibile. L'augurio è in primo luogo per i dirigenti, che prenderanno servizio nella nostra città, per le e gli insegnanti e per tutto il personale scolastico, perché loro è l'incarico, gravoso e stimolante, di educare alla cultura della conoscenza e incoraggiare la curiosità di studentesse e studenti. Un augurio particolare ai genitori e alle famiglie, perché sappiano affiancare, con la loro presenza, le attività scolastiche nell’interesse più autentico, improntato alla collaborazione e partecipazione. Un augurio di cuore a tutti voi ragazze e ragazzi, perché, grazie all'impegno scolastico, possiate scoprire nuove opportunità e nuovi mondi, che vi permettano di perseguire un percorso di crescita individuale, sociale, ed educativa".

"Ho avuto il piacere di partecipare all’inaugurazione del nuovo liceo linguistico di Cervia, nato grazie alla collaborazione tra Provincia, istituzioni scolastiche e locali, società civile e cittadinanza - commenta il sindaco di Ravenna e Presidente della Provincia Michele de Pascale - La Provincia, infatti, si occupa di scuole secondarie di secondo grado, sia dal punto di vista dell’edilizia scolastica che dal punto di vista della promozione dell’offerta formativa. Con la realizzazione del liceo linguistico di Cervia diventano quattro i licei linguistici della provincia di Ravenna, un nuovo traguardo per il territorio e una nuova opportunità per la formazione degli studenti e delle studentesse".