"Questo è lo stabilimento più accogliente d'Italia": inaugurata a Punta Marina la Spiaggia dei Valori

I tempi sono stati rispettati e il taglio del nastro è avvenuto proprio nel giorno del compleanno di Dario. Il 9 luglio la "Spiaggia dei Valori" di Punta Marina, nella sua versione permanente, ha aperto le porte agli ospiti. Trenta postazioni, 18 coperte da gazebo e 12 ombrelloni automatizzati, bagni accessibili, spazi comuni e una sala per eventi per quella che, come l'ha definita il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, è a oggi "la spiaggia più accogliente d'Italia". Un'opera resa possibile dall'impegno della faentina Debora Donati, presidente dell'associazione "Insieme a te" e moglie di Dario Alvisi, scomparso nel 2018 a causa della Sla. All'inaugurazione, con il sindaco e altri rappresentanti istituzionali del territorio, è intervenuta il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Presenti, inoltre, il prefetto Castrese De Rosa, l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, Paolo Zanini vicepresidente di Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) e l'arcivescovo di Ravenna Lorenzo Ghizzoni.

La struttura, dopo anni in cui lettini e ombrelloni venivano smontati a ogni fine stagione, nel 2023 si è aggiudicata la concessione ventennale dell'area demaniale. La "Spiaggia dei Valori" fa parte dell'iniziativa "In Emilia-Romagna c'è una vacanza per me". I lavori sono iniziati a febbraio 2024 e sono stati completati a fine giugno. Le postazioni sono riservate a ospitare gratuitamente persone con disabilità motoria totale e i loro accompagnatori. Le diciotto attrezzate sono state nominate come i valori fondanti dell’associazione: Amore, Fede, Solidarietà, Ascolto, Generosità, Vita, Resilienza, Libertà, Prendersi Cura, Serenità, Collaborazione, Amicizia, Speranza, Altruismo, Impegno, Gratitudine, Famiglia e Inclusione. L'intera struttura è stata finanziata in parte da fondi del Pnrr, nonché da generose donazioni di aziende e privati.

Tutto, come è stato ricordato da Debora e dalle figlie Caterina, Carolina e Camilla è partito proprio dal loro vissuto. Dopo la diagnosi di Sla, Dario era tornato a fare un bagno in mare in Salento grazie ai volontari dell'associazione 'Io Posso'. Da lì l'incontro con Gaetano Fuso, anche lui malato di Sla e tra i fondatori dello stabilimento 'Terrazza Tutti Al Mare!'. A partecipare dopo sei anni al compimento del sogno di Dario c'era anche Giorgia Rollo, presidente di "Io Posso". "In tanti - ha detto Debora prima del taglio del nastro, commossa - mi avete chiesto come è stato possibile raccogliere un milione di euro per la realizzazione delle postazioni. Lo abbiamo fatto semplicemente raccontando una storia. Ringraziare tutti uno per uno è complicato, perché dietro di me ci sono tanti volontari, istituzioni e aziende che hanno sostenuto il progetto. Siamo partiti in questa avventura sei anni fa e il venerdì santo del 2018 la Regione ha accettato la nostra richiesta per rendere accessibile questo spazio. Poco tempo dopo Dario è venuto a mancare, ma se ne andato con la consapevolezza che ce l'avevamo fatta".

"In questa avventura - ha sottolineato il sindaco De Pascale - sono racchiuse tante lezioni di vita. La prima è che cose che diamo per scontate, come trascorrere una giornata di spensieratezza al mare, per tante donne e uomini sono impossibili da realizzare. Oggi qui noi abbiamo l'orgoglio di aver costruito qualcosa di unico nel nostro Paese. Un sogno partito da quella piccola truppa che qualche anno fa, capeggiata da Debora, venne nel mio ufficio a parlare di questo progetto, per il quale si sono mossi tutti i livelli istituzionali. Perché quando le istituzioni aprono le porte, arrivano migliaia di persone a varcarle. Non so se nelle nostre vite ci capiterà ancora di partecipare a qualcosa di così bello. Ma una cosa è certa: non voglio che più nessuno mi chieda ancora se avessi mai potuto credere che questo progetto si sarebbe realizzato. Quando ci sono di mezzo persone come Debora, quando c'è cuore e passione, tutto è possibile".

"Il grazie va a tutti voi e in primis naturalmente a Debora - ha aggiunto la ministra Locatelli - perché in questa spiaggia si vede il lavoro di chi crede in ciò che fa e per portare avanti le sue istanze smuove le istituzioni, le mette insieme e le fa lavorare. Servono persone così al Paese, che hanno coraggio e non si scoraggiano davanti alle difficoltà. La differenza tra questo progetto e altri che ci sono in Italia e che qui chi arriva non trova solo un luogo accessibile, ma incontra umanità e persone disponibili ad aiutare e a dare qualcosa. Questo è il miracolo di Debora che dobbiamo sostenere e portare avanti come modello, non solo per le spiagge. Servono atti concreti come i vostri perché nessuno può pensare di non avere responsabilità in temi essenziali come l'inclusione. Con Debora stiamo mettendo in piedi già altri progetti e lei, con tanti volontari, sarà presente al primo G7 che si realizzerà in Italia, dedicato all'inclusione. Sarà lei con tante altre associazioni a testimoniare che l'Italia non è l'ultima ruota del carro in tema di inclusione e che il terzo settore è una delle identità del nostro Paese".

Al termine della serata, la cerimonia del lancio al cielo dei palloncini con i tanti giovanissimi volontari dell'associazione "Insieme a te", dedicata a Dario e a tutte le persone scomparse. "Un modo per fare gli auguri a Dario che - ha concluso Donati - teneva molto al suo compleanno".