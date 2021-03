Incendi boschivi, attivata la fase di attenzione sull’intero territorio regionale

Fino all’11 aprile compreso, le attività di abbruciamento di residui vegetali saranno consentite in assenza di vento e solo in mattinata

Attivata la fase di attenzione per gli incendi boschivi sull’intero territorio regionale. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna informa sulle modalità di abbruciamento residui vegetali. Fino all’11 aprile compreso, le attività di abbruciamento di residui vegetali in prossimità di boschi, castagneti da frutto, tartufaie controllate e coltivate, pioppeti, impianti di arboricoltura da legno, terreni saldi e terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità. I fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.