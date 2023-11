Un incendio dietro l'altro nella notte: veicoli dati alle fiamme a breve distanza

Fiamme nella notte tra mercoledì e giovedì a Faenza, dove i Vigili del fuoco sono stati impegnati in un doppio intervento. Il primo è avvenuto attorno a mezzanotte e mezza in viale Risorgimento, nei pressi dell'edicola, dove a prendere fuoco è stato un furgone. I pompieri si sono precipitati sul posto con una squadra e la botte e hanno iniziato a spegnere le fiamme. Presente anche una volante di Polizia.

Poco dopo, però, una seconda chiamata è arrivata per un camper incendiato nei pressi della casa di cura di via Portisano, non molto distante dal primo rogo. Giunti sul luogo del secondo incendio, i Vigili del fuoco hanno trovato le fiamme che avevano già coinvolto alcune auto parcheggiate vicino al camper, andato completamente distrutto.

Per un attimo si è temuto anche che il rogo potesse raggiungere un condominio nelle vicinanze, ma il pericolo è stato scongiurato grazie al lavoro incessante dei pompieri di Faenza, supportati da una squadra da Lugo con la botte da Ravenna, che hanno impedito che la situazione degenerasse e hanno limitato i danni.

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri di Faenza, intervenuti sul secondo incendio. Dalle prime informazioni sembrerebbe non esserci un legame tra i proprietari dei due veicoli distrutti, per cui è probabile che si sia trattato di una semplice "bravata" e non di un episodio legato alla criminalità organizzata o una rivalsa nei confronti di qualcuno. Verranno visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di risalire ai colpevoli.