Sono fortunatamente lievi le ferite riportate dai due occupanti di un'abitazione a Mezzano di Ravenna, in piazza Donati, che nella tarda serata di venerdì, intorno alle 10, è stata interessata da un piccolo incendio che si è sviluppato per cause ancora non note. Immediatamente è stato dato allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto da Ravenna con una squadra, un'autobotte e un'autoscala e hanno rapidamente circoscritto le fiamme e spento l'incendio.

I due occupanti hanno riportato ferite superficiali e respirato del fumo nel tentativo di spegnere l'incendio in attesa dei pompieri. Sentito le urla dei due abitanti, sul posto si erano precipitati anche gli avventori di un bar vicino con un estintore. Per curare i due feriti, trasportati a Ravenna con codice di bassa gravità, è intervenuto anche il 118 con un'ambulanza. Sul posto anche i Carabinieri di Ravenna