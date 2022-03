Scoppia un incendio in un cantiere edile: alta colonna di fumo nero in cielo

Giovedì mattina poco prima delle 10 è scoppiato un incendio in un cantiere edile in via Trieste all'altezza del civico 14, in zona Darsena. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con partenza, autoscala e botte, che hanno subito iniziato lo spegnimento delle fiamme. Le cause del rogo sono ancora in corso d'accertamento.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale per i rilievi del caso e un'ambulanza del 118 a livello precauzionale. L'alta colonna di fumo nera visibile anche da molto lontano ha fatto impensierire tanti ravennati. Via Trieste è stata chiusa al traffico da piazza dei Caduti sul lavoro verso il Pala de Andrè per permettere le operazioni di spegnimento dell'incendio.