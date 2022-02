Alta colonna di fumo nero in cielo: a fuoco un capannone contenente camper e bombole del gas

Un'alta colonna di fumo nero visibile fin da molto lontano nel primo pomeriggio di martedì ha destato l'allarme in tutta Ravenna. A prendere fuoco è stato un capannone nei pressi di un agriturismo in via Flotta Romana (ex via Montebello) a Classe. All'interno della struttura distrutta dalle fiamme erano presenti vari utensili, alcuni camper e bombole del gas.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna e Cervia con due squadre e due botti, che hanno iniziato a spegnere le fiamme in attesa dell'arrivo della botte da 5000 litri da Forlì. Sono accorsi sul luogo dell'incendio anche un'ambulanza del 118 in via precauzionale - fortunatamente non si sono registrati feriti - insieme a Carabinieri, Polizia locale e Guardia di Finanza.