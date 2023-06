Rifiuti dell'alluvione in fiamme, il Comune: "Non uscite e chiudete le finestre"

Rifiuti in fiamme. Nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16.30, è scoppiato un incendio nella discarica di rifiuti provenienti dall'alluvione a Mezzano, al civico 85 di via Reale. Sul posto si sono precipitati diversi mezzi e squadre dei Vigili del fuoco di Ravenna per cercare di domare le fiamme.

Presenti anche i tecnici di Arpae e dell’Azienda Usl della Romagna per i rilievi sulla qualità dell’aria e la Polizia locale per la gestione della viabilità.

L'alta colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. A livello precauzionale sul posto è presente anche un'ambulanza. Ancora da chiarire che cosa abbia innescato l'incendio.

"A scopo precauzionale si chiede agli abitanti di Mezzano ad est della via Reale, Borgo Masotti, Torri, Savarna, Grattacoppa e Conventello di tenere chiuse le finestre e di non uscire di casa se non strettamente necessario", scrivono in una nota dall'amministrazione comunale.