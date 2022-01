Un'ala del magazzino dell'azienda prende fuoco: nottata di 'passione' per i pompieri

Grande apprensione mercoledì sera a Faenza, dove attorno alle 22 è scoppiato un vasto incendio che ha coinvolto un'ala di un capannone dell'azienda Antarex, ditta che si occupa di progettazione e fornitura di attrezzature per la ristorazione, in via Proventa. Sul posto, viste le dimensioni importanti del rogo, si sono precipitati i Vigili del fuoco di Faenza, mezzi di supporto provenienti da tutta la provincia - squadre da Faenza, Ravenna, Lugo e Cervia -, da Imola e volontari da Medicina, con autoscala e botte da Forlì.

L'impegnativo lavoro dei pompieri per spegnere le fiamme è andato avanti fino alle 4, e grazie al grande dispiegamento di mezzi e aiuti l'incendio è stato circoscritto a una sola ala del magazzino, intaccata in maniera importante, senza propagarsi al resto del capannone. Intorno alle 4 la situazione è tornata sotto controllo, anche se i Vigili del fuoco stanno continuando nelle ultime operazioni di spegnimento e di bonifica.

Verranno poi fatti i controlli del caso per cercare di capire cosa abbia scatenato l'incendio. Le indagini sono in mano alla Polizia di Stato, sul posto mercoledì sera anche Carabinieri, Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina e un'ambulanza del 118 a livello precauzionale.