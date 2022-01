Fumo dalla saracinesca di un locale del centro: a fuoco la bottega di un pittore

A fuoco un locale in pieno centro. Giovedì sera, intorno alle 19.20, alcuni passanti hanno dato l'allarme quando hanno notato del fumo uscire da sotto la saracinesca abbassata di un locale in via Tombesi dall'Ova, al civico 47. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna, insieme alle volanti di Polizia e a un'ambulanza del 118 - in quanto all'inizio alcuni testimoni avevano riferito di sentire delle voci provenire dall'interno del negozio.

Una volta entrati nel locale in fiamme, i pompieri fortunatamente lo hanno trovato vuoto. A prendere fuoco è stata la bottega di un pittore che, giunto sul posto, ha spiegato di avere da poco chiuso l'attività, circa mezz'ora. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco, impegnati nella bonifica del locale. La strada del centro è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento e di bonifica.