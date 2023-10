Capannone in fiamme sull'Adriatica: "Tenete chiuse porte e finestre"

L'alta colonna di fumo nero, ben visibile da chilometri di distanza, ha destato preoccupazione a metà pomeriggio di oggi, quando un incendio è scoppiato all'interno di un capannone agricolo. Il magazzino, contenente materiale vario, si trova sulla statale Adriatica tra Villa Pianta e Lavezzola. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l'incendio, sul quale indagheranno i tecnici dei Vigili del fuoco.

Sul posto si sono precipitate diverse squadre dei pompieri da Ravenna, Lugo e Ferrara all'opera per spegnere le fiamme, che hanno interessato anche i terreni a fianco del capannone. Al momento non risultano persone ferite.

Dall'Unione della Bassa Romagna raccomandano i residenti, "a scopo cautelativo e in attesa delle prime misurazioni di Arpae, di mantenere chiuse porte e finestre e non sostare all'aperto in caso di presenza percepita di fumo".

Foto Massimo Argnani