Paura all'alba, ennesimo incendio nella Pineta Ramazzotti: si segue la pista dolosa

Non c'è pace per la Pineta Ramazzotti. All'alba di lunedì mattina i Vigili del fuoco di Ravenna sono intervenuti nella pineta di Lido di Dante dove era stato segnalato fumo e odore di bruciato, per quello che è il terzo incendio nel giro di neanche dieci giorni - dopo quello scoppiato il 24 luglio scorso e quello di due giorni dopo, martedì, il tutto a 10 anni esatti dall'incendio che devastò la pineta.

I pompieri sono intervenuti rapidamente intorno alle 6.20 mentre si stavano recando per un intervento non urgente nei lidi ravennati, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni. Il luogo dell'incendio era limitrofo a quello degli incendi precedenti. Le fiamme sono riuscite a bruciare circa 2000 metri quadri di pineta prima che i Vigili del fuoco, con tre squadre, autopompa serbatoio e autobotte e supporto di una squadra da Cervia, per un totale di 12 persone, riuscissero a domare l'incendio.

Sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali per i rilievi del caso, sembra ormai essere certo che si trattato ancora una volta di un incendio di origine dolosa. Tutto è tornato alla normalità intorno alle 8.15.