Incendio alle scuole medie, già spesi 100mila euro per riaprirle. Da rifare l'aula di musica

Il 2 aprile scorso la scuola secondaria Don Minzoni di Ravenna è stata pesantemente danneggiata da un incendio. Le fiamme dall'esterno dell'edificio si sono propagate all'interno mandando in frantumi i vetri delle finestre, le tapparelle e distruggendo l'aula di musica del piano terra. Per riaprire il prima possibile la scuola, il Comune di Ravenna si è affidato alla procedura di somma urgenza, con un debito fuori bilancio per 100.000 euro discusso giovedì pomeriggio in commissione, tra qualche perplessità della minoranza.

Domate le fiamme, spiegano i tecnici di Palazzo Merlato e l'assessore ai Lavori pubblici Federica Del Conte, fumo e polveri asfissiavano tutta la scuola e i primi due giorni di ventilazione non sono stati sufficienti a rimuovere la puzza. Tutto il materiale bruciato è stato portavo via, sono state ripristinate con opere edili le parti danneggiate dalle fiamme ed è stata effettuata un'azione di pulizia e disinfezione. Complessivamente i lavori sono durati 10 giorni, cinque a scuola chiusa e cinque con le lezioni in corso.

Resta ancora da sistemare l'aula di musica, per cui verrà realizzato un progetto ad hoc da concludere per l'avvio del prossimo anno scolastico. Essendo il Comune assicurato, concludono, sono già state avviate le pratiche per il rimborso. E proprio su questo punto concentra le sue perplessità Nicola Grandi di Viva Ravenna, per il quale avendo anticipato i lavori senza una stima con l'assicurazione c'è "il rischio di impattare sull'ammontare del rimborso con conseguente possibile danno erariale". Così funziona la somma urgenza, replica Del Conte, "dovevamo garantire un servizio pubblico. Il ripristino della scuola non è ancora fatto, ma solo gli interventi per fare riprendere l'attività". (Dire)