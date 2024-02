A fuoco l'ambulanza della clinica veterinaria, intervento nella notte dei Vigili del fuoco

Nella notte tra sabato e domenica (18 febbraio), attorno all’1,30, presso la clinica veterinaria di Russi, è andata a fuoco l’ambulanza utilizzata per il trasporto degli animali da curare. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Ravenna, il mezzo è andato in cenere: sul posto sono subito intervenuti, chiamati da alcuni passanti, i Vigili del fuoco di Ravenna con una squadra e l’autobotte. E’ stato utilizzato anche schiumogeno per spegnere l’incendio. I vigili hanno proseguito nell’intervento per circa un’ora e mezza, mettendo in sicurezza l’area.