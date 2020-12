Dimentica la pentola sul fornello acceso: anziana in ospedale

Attimi di paura nella notte in un appartamento di via Bargigia. Intorno alle 23.30 della serata di sabato, alcuni residenti hanno iniziato a sentire un forte odore di fumo provenire dall'appartamento di un'85enne. I vicini hanno suonato più volte all'abitazione ma, vedendo che non rispondeva nessuno, hanno dato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, insieme ai Vigili del fuoco di Ravenna e alle volanti della Polizia di Stato.

I pompieri hanno velocemente aperto la porta dell'abitazione e, una volta entrati, hanno trovato l'appartamento invaso dal fumo e l'anziana, incosciente, riversa sul pavimento tra il salotto e la cucina. La donna è stata subito soccorsa sul posto e poi trasportata all'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità per le cure del caso. Sul fornello è stato trovato un pentolino, probabilmente dimenticato dalla donna sul fuoco acceso.

Foto Massimo Argnani