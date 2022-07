Durante la marcia partono le fiamme: e l'auto si trasforma improvvisamente in una palla di fuoco

Inizio di giornata impegnativo per i Vigili del Fuoco di Ravenna. Intorno alle 7 di lunedì mattina la prima partenza e la squadra dell'autobotte sono intervenute in una delle maggiori arterie cittadine, via Canale Molinetto, per l'incendio di un'autovettura.

L'auto, con doppia alimentazione a benzina e gpl, per cause in via di accertamento, ha preso fuoco all'improvviso durante la marcia. Il guidatore è riuscito ad accostare, scendere dal mezzo e allertare subito il comando dei vigili del fuoco che in pochi minuti si è recato sul posto, spegnendo le fiamme con agente schiumogeno.

L'arteria, che collega Ravenna a Punta Marina, è stata chiusa in via precauzionale e sarà riaperta quando sarà tutto in sicurezza, grazie anche alla collaborazione con la polizia stradale prontamente intervenuta. Sono intervenuti un APS (autopompa serbatoio) un ABP (autobotte pompa), e il modulo boschivo. Non risultano feriti ma solo tanto spavento.