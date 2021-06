Scoppia un'incendio nell'azienda: messi in salvo gli animali

Fiamme alte e tanto fumo nella mattinata di giovedì a Voltana. E' successo intorno alle 11 in un'azienda che custodisce vari animali: nel deposito, dove erano accatastate varie balle di fieno, è scoppiato un incendio. I proprietari si sono subito messi in azione per tenere sotto controllo le fiamme e per proteggere gli animali, fra cui anche alcuni cavalli.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco con quattro mezzi, due provenienti da Lugo e due da Ravenna, per domare le fiamme. Dopo il primo intervento per circoscrivere l'area dell'incendio, è rimasta sul posto una squadra di Lugo con l'autobotte per tenere sotto controllo la combustione delle balle di fieno. Fortunatamente non risultano feriti nè tra le persone, nè tra gli animali.