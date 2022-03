Fiamme sul balcone: grande paura per l'incendio nel condominio

Le fiamme si alzano dal balcone del condominio e i residenti spaventati chiamano i soccorsi. E' accaduto mercoledì sera, intorno alle 19, a Ravenna dove i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per un incendio scoppiato nel balcone di un appartamento all'interno di un condominio in via Cesarea. Sulle cause del rogo sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia che dovrà chiarire come il materiale presente sul balcone abbia preso fuoco.

A lanciare l'allarme sono stati proprio i residenti del palazzo e tempestivo è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco di Ravenna, accorsi sul posto con una squadra, l'autobotte e l'autoscala. Le fiamme, domate velocemente dai pompieri, hanno coinvolto solo il balcone e l'ingresso all'appartamento causando alcuni danni, ma senza conseguenze per le due persone che vi abitano. Su via Cesarea traffico a passo ridotto per la presenza dei mezzi di soccorso. Giunto sul posto anche il personale del 118 anche se, fortunatamente, non si è reso necessario il soccorso di nessuna persona.