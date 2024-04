Incendio al BBK di Punta Marina nella notte: avrebbe dovuto riaprire oggi

Fiamme nella notte a Punta Marina, dove è andato in fumo lo stabilimento balneare BBK. La chiamata ai Vigili del fuoco di Ravenna è arrivata attorno alle 4.30 nella notte tra venerdì e sabato. I pompieri si sono precipitati sul posto con squadra e autobotte e hanno iniziato a domare le fiamme, impiegando circa 30 minuti prima di iniziare con la bonifica dell'area. A essere distrutta dal rogo è stata la parte esterna che si affaccia sulla spiaggia.

Sul posto si sono portati anche i Carabinieri di Ravenna per i rilievi del caso e per cercare di fare luce sulla vicenda. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, compresa quella dell'incendio doloso. Il BBK proprio oggi avrebbe dovuto inaugurare la stagione balneare.

