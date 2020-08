Ettari di bosco distrutti, s'indaga sulle cause dell'incendio. Il sindaco: "2020 annus horribilis"

Continua l'impegnativo lavoro dei Vigili del fuoco che da domenica pomeriggio stanno cercando di spegnere l'incendio boschivo che si è sviluppato a Casola Valsenio, in zona Monte Battaglia. Lunedì mattina i pompieri e gli elicotteri sono stati raggiunti in supporto da due aerei 'Canadair' per aiutare nelle difficili operazioni di spegnimento delle fiamme, che hanno intaccato diversi ettari di terreno molto velocemente, anche a causa del forte vento.

"Il 2020 si conferma "annus horribilis": domenica alle 16.15 un residente di via Chiesuola ha lanciato al 115 l'allarme incendio, localizzato in un'area boscata che sovrasta un tratto di quella via, nelle vicinanze di Casola di Sopra - spiega il sindaco Giorgio Sagrini - E' scattato immediatamente l'intervento dei Vigili del Fuoco, con grande impiego di mezzi - autobotti, defender, elicottero - e uomini, provenienti dai distaccamenti volontari di Casola e Fontanelice, dalle caserme di Bologna, Ravenna, Forlì, Rimini. Spinte dal vento, malgrado gli sforzi per contenerle, le fiamme hanno raggiunto e superato la strada di monte Battaglia, fino a boschi e terreni sul versante del Santerno. Le operazioni di spegnimento - coordinate dal vicecomandante provinciale dei Vigili del fuoco Michelangelo Borino, che ho incontrato al Passo del Corso - sono ripartite nella mattinata di lunedì, per domare definitivamente un incendio che ha devastato ettari di bosco. Sull'esatta dimensione e sulle conseguenze dell'evento si potrà essere più precisi nelle prossime ore. Imprecisate e sconosciute sono le cause dell'incendio: su questo si sta indagando".