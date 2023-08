Brucia il bosco a San Cassiano: continua l'impegno di pompieri e canadair per spegnere le fiamme

Continua a bruciare il bosco nella zona di San Cassiano, nel Comune di Brisighella. I Vigili del Fuoco sono entrati in azione dalle prime luci di martedì mattina per domare un incendio boschivo. Nella mattinata di mercoledì proseguono le operazioni di spegnimento con squadre a terra e squadre aeree. Sono presenti sul posto anche squadre con mezzi di movimento terra per ripristinare la viabilità, danneggiata dalla recente alluvione, per poter raggiungere con i mezzi le zone interessate. Un intervento che va ormai avanti da oltre 24 ore.

Dalle 5.30 di martedì mattina, infatti, diverse squadre e volontari provenienti da Faenza, Casola Valsenio e Marradi sono stati impegnati in zona impervia per spegnere un rogo, che presentava in principio un fronte di circa un centinaio di metri. Per estinguere le fiamme nella zona boschiva sono intervenuti anche due elicotteri e un canadair, mentre un escavatore ha operato per rendere praticabile una strada che permettesse ai mezzi di avvicinarsi alla zona interessata. Le forti raffiche di vento del pomeriggio hanno poi complicato le cose, ridando vigore alle fiamme. All'aggiornamento delle 20.30 l'assessora regionale Irene Priolo ha riferito che, a causa del perdurare dell’incendio, "sono stati attivati due canadair che hanno operato fino al tramonto. Per la notte è stato inoltre attivato il servizio di monitoraggio del volontariato di protezione civile". Al momento pare che l'incendio non abbia coinvolto persone o abitazioni. Sul posto per determinare le cause dell'incendio era presente anche il nucleo Forestale dei Carabinieri.

Articolo in aggiornamento