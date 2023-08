Scoppia un incendio nel bosco: Vigili del Fuoco e mezzi aerei in azione per domare il rogo

I Vigili del Fuoco sono entrati in azione dalle prime luci di martedì mattina per domare un incendio boschivo. A partire dalle 5.30 diverse squadre e volontari provenienti da Faenza, Casola Valsenio e Marradi si sono impegnati in zona impervia per spegnere un rogo, con un fronte di circa un centinaio di metri, che è scoppiato nella zona di San Cassiano e San Martino in Gattara, nell'alta valle del Lamone. Per estinguere le fiamme nella zona boschiva sono intervenuti anche "due elicotteri e un canadair, mentre un escavatore sta operando per rendere praticabile una strada che permetta ai mezzi di avvicinarsi alla zona interessata", riferisce l'assessora regionale Irene Priolo. Intorno alle 12 l'incendio era sotto controllo e i pompieri stavano procedendo alla bonifica della zona. Dalle prime informazioni, pare comunque che l'incendio non abbia coinvolto persone o abitazioni. Sul posto per determinare le cause dell'incendio anche il nucleo Forestale dei Carabinieri.