Bottiglia incendiaria contro l'hub vaccinale, il sindaco: "Gesto violento e inaccettabile"

Atto incendiario nella notte tra giovedì e venerdì all’hub vaccinale del centro commerciale Esp in via Bussato, dove è stata lanciata una bottiglia incendiaria contro la porta d’ingresso, che è stata danneggiata. “Si tratta di un episodio gravissimo e vergognoso che condanniamo fermamente - dichiara il sindaco di Ravenna Michele de Pascale - Un gesto violento e inaccettabile che, oltre a configurarsi come un grave reato, è un vero e proprio atto offensivo e di aggressione verso tutti gli operatori e le operatrici che, giorno dopo giorno, lavorano senza sosta per metterci al sicuro attraverso la somministrazione del vaccino, grazie al quale oggi possiamo finalmente intravedere la fine dell'emergenza sanitaria. Ringrazio le forze dell’ordine per il tempestivo intervento, certo che la giustizia farà il suo corso nell'identificare e punire i colpevoli”.