Ennesimo incendio in un campo di grano: maxi intervento dei Vigili del Fuoco

Ennesimo incendio di queste giornate roventi e torride nel ravennate. Nel pomeriggio di giovedì i Vigili del fuoco sono intervenuti in un campo di grano in località Mirabilandia, lungo via Standiana, dove si era sviluppato un incendio. Diverse squadre del comando di Ravenna hanno dato supporto ai colleghi del distaccamento di Cervia.

Sono intervenuti 8 mezzi antincendio tra Aps (autopompa serbatoio), Abp (autobotte), ranger boschivi con modulo specifico, camion per incendi boschivi (un mezzo dedicato e specifico per queste esigenze) che, grazie alla sua imponenza, è riuscito a entrare nel campo e a circoscrivere l'incendio su di un fronte. Le fiamme sono state circoscritte e spente grazie anche al supporto di una squadra del comando di Forlì, che ha portato acqua con una autobotte da 8000 litri.

In corso anche altri interventi per incendi di campi e stoppie nella provincia ravennate, che stanno impiegando le squadre di Faenza, Lugo e Casola Valsenio con la collaborazione dei volontari della Protezione Civile. Sono in corso di quantificazione le metrature delle aree bruciate.