Scoppia un incendio in una ditta: capannone in fiamme

Un brutto incendio è scoppiato giovedì mattina, intorno alle 10.45, nella ditta 'B&b Isolamenti' di Cotignola, tra via dell'Artigiano e via Cavatorta. A prendere fuoco, all'interno di un capannone, sono stati 35 quintali di cartogeno, un materiale a base di cellulosa per isolanti altamente infiammabile. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Lugo, l'autobotte, la scala e il camion di supporto da Ravenna, insieme alla Polizia di Lugo e a un'ambulanza del 118 a livello precauzionale. Intorno alle 12.45 le fiamme sono state spente e sono iniziate le operazioni di bonifca del capannone. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco e della Polizia.