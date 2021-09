Alta colonna di fumo nero: scoppia un incendio nel capannone

Un'alta colonna di fumo nero nel pomeriggio di mercoledì ha destato l'attenzione di tanti residenti a Conselice. Poco prima delle 16 è scoppiato un incendio in un capannone di via Puntiroli, che un tempo veniva utilizzato come deposito per la frutta. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con la squadra di Lugo, la botte da Lugo, Faenza e Ravenna, l'autoscala e il camion di supporto con le bombole d'ossigeno.

Il gran dispiegamento di mezzi ha permesso ai pompieri di evitare il propagarsi delle fiamme e l'incendio è stato circoscritto velocemente. Danni importanti al materiale, chincaglieria, che si trovava all'interno del capannone. Sul posto anche i Carabinieri di Lugo, i tecnici dei Vigili del fuoco stanno indagando sulle cause dell'incendio.

Foto Massimo Argnani