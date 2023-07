Fiamme in un capannone: tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco per domare l'incendio

Pompieri in azione nel pomeriggio di mercoledì per domare l'incendio scoppiato in un capannone. L'allarme è scattato intorno alle 17.30, in via Cocchi a Villanova di Bagnacavallo, via Cocchi, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti con diverse squadre e mezzi provenienti da Lugo, Faenza e Ravenna. Un dispiegamento di forze che ha permesso di spegnere velocemente il rogo. Nel tardo pomeriggio sono poi proseguiti i lavori di bonifica dell'area colpita dalle fiamme dove, fortunatamente, non risulterebbero né feriti né intossicati. Per chiarire le cause dell'incendio sono sul posto i Carabinieri della compagnia di Lugo.