A fuoco il carro di paglia 'simbolo di solidarietà': "Faremo tutto il possibile per individuare i criminali"

Atti vandalici nella notte tra sabato e domenica a Cotignola dove, nel parco Rita Atria di via Paolo Borsellino, alcuni ignoti hanno dato fuoco al carro di paglia del "Di balla in balla" 2020. Carro che, spiegano dall'associazione culturale 'Primola Cotignola', era stato scelto come "simbolo di vicinanza, solidarietà, cultura, spettacolo, relazioni, buona comunità, nell’anno difficile del Covid. Avete procurato un danno al proprietario e avete ferito la fiducia - spiegano dall'associazione - Siete sfigati, inutili, con un gesto che vi fa solo del male. Non vi accetta nessuno. La stragrande maggioranza dei giovani è contro di voi. Sappiate che non c’è acqua per gesti criminali a Cotignola. Sappiate che la paglia è un veicolo d’amore e di leggerezza. Sappiate che la comunità è impegnata al massimo per educare e stabilire relazioni positive, ma è anche impegnata per punire comportamenti delinquenziali. Faremo tutto il possibile per aiutare le autorità, dal comune ai carabinieri alle forze di polizia a individuare i criminali che girano nel paese di notte per arrecare danno agli altri. Ci impegneremo tanto. Grazie grazie a tutti. Grazie ai carabinieri e Vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente riducendo i danni. Grazie a tutti i cittadini che lavorano per costruire buone relazioni del vivere. Grazie alla paglia che nasce nella nostra terra e cerca di fare sorridere. Continueremo a credere negli ideali impossibili".

